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Маштаби кримінального падіння влади оприлюднені лише частково. Далі буде?..
09 ноября 2026 | 18:54
🤯У справі "Карфаген" опубліковано далеко не всі матеріали – лише "верхівку айсберга", заявив керівник розслідування НАБУ Олександр Абакумов.
"Ми показали лише те, що могли показати, не зашкодивши інтересам слідства. Значна частина матеріалів поки що не може бути оприлюднена. І повірте, найтемніша частина цього корупційного айсберга ще залишається під водою", – заявив представник НАБУ
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