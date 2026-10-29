Под сотню погибших в Испании

29 октября 2026 | 11:24

В результате крупного столкновения двух скоростных поездов в районе Толедо 28 октября 2026 года погибли по меньшей мере 68 человек, более 80 получили ранения. Это вторая масштабная трагедия за год после катастрофы в Адамусе в январе 2026 года, унесшей жизни 46 человек.



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