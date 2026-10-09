Борец с коррупцией погорел на шпионаже

По словам министра внутренних дел Австрии Герхарда Карнера, всего правоохранители задержали четверых украинцев, двоих из них — в начале недели. Они остаются под стражей.

Ткач и Бондаренко были задержаны 8 октября. Оператор УП до сих пор находится под стражей, а журналиста уже освободили, пояснил Карнер.

«В ходе других расследований возникли подозрения в отношении еще двух лиц, но они не подтвердились», — заявила представитель прокуратуры Вены Нина Буссек, комментируя задержание сотрудников УП.

Она уточнила, что одно из этих лиц уже находится на свободе (вероятно, речь идет о Ткаче), а в отношении другого — еще продолжаются допросы.