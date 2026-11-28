Ізраїль брав участь у знищенні Кримського мосту

28 ноября 2026 | 17:10

⚡️Для удару по Кримському мосту Україна використала ізраїльську систему супутникового зв’язку HiSKY, — WSJ

На відміну від Starlink, вона працює над територією рф, що дозволяє використовувати її для операцій у глибокому тилу. Також її застосовували для пошуку російських пускових установок балістики. Водночас HiSKY складніша в експлуатації та потребує участі спеціалістів під час операцій, тому її використовують лише для окремих важливих місій



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