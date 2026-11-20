20 ноября 2026 | 13:06

Три человека получили подозрение.

Руководителя одного из подразделений Департамента защиты национальной государственности Службы безопасности Украины уличили в разглашении информации о досудебном расследовании и получении неправомерной выгоды. Как заявило Национальное антикоррупционное бюро Украины, он наладил систематическую передачу информации с ограниченным доступом заинтересованным лицам в обмен на дорогие подарки и услуги.

В Бюро отметили, что НАБУ и САП расследуют ряд дел по бенефициарам так называемой группы «Приват», что создает ряд трудностей фигурантам расследования.

Поэтому, чтобы обойти санкции, доверенное лицо одного из бенефициаров наладило получение информации с ограниченным доступом от должностного лица одного из подразделений Департамента защиты национальной государственности СБУ. Именно это подразделение обеспечивало оперативное сопровождение по делу о завладении нефтью и нефтепродуктами ПАТ «Укрнафта», где бенефициаров группы «Приват» подозревают в причастности к махинациям.

Так, сотрудник СБУ слил доверенному лицу бенефициара группы «Приват» информацию о планируемых следственных действиях, а за это его семьи оплатили проживание в отеле Radisson Blu Resort Bukovel на 160 тыс. гривень в декабре 2024 года. Для конспирации бронирование номера оформили на вымышленное лицо, а при заселении использовали паспортные данные постороннего человека.

Со своей стороны должностное лицо прислало посредникам фото документа из материалов уголовного производства, в котором говорилось о запланированных следственных действиях, в частности, проведении обысков, временных доступов, допросов и судебных экспертиз.

В то же время по делу есть и второй эпизод за 2023 год, когда то же должностное лицо СБУ передавало тогдашнему директору по бурению АО «Укргаздобыча» информацию из закрытых государственных баз и данные от мобильных операторов.

В благодарность топменеджер АО в июне того года купил чиновнику автомобиль BMW X5, который для конспирации оформили на подконтрольную фирму. На практике автомобилем пользовались чиновник СБУ и его жена.

Тогда же чиновник СБУ пожаловался на усиление контроля из-за внимания НАБУ.

В НАБУ сообщили, что по этому делу подозрение объявили трем людям:

-должностному лицу СБУ;

-доверенному лицу одного из бенефициаров группы «Приват»;

-бывшему директору по бурению АО «Укргаздобыча».