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НАБУ установило связь СБУ с Коломойским
20 ноября 2026 | 13:06
Три человека получили подозрение.
Руководителя одного из подразделений Департамента защиты национальной государственности Службы безопасности Украины уличили в разглашении информации о досудебном расследовании и получении неправомерной выгоды. Как заявило Национальное антикоррупционное бюро Украины, он наладил систематическую передачу информации с ограниченным доступом заинтересованным лицам в обмен на дорогие подарки и услуги.
В Бюро отметили, что НАБУ и САП расследуют ряд дел по бенефициарам так называемой группы «Приват», что создает ряд трудностей фигурантам расследования.
Поэтому, чтобы обойти санкции, доверенное лицо одного из бенефициаров наладило получение информации с ограниченным доступом от должностного лица одного из подразделений Департамента защиты национальной государственности СБУ. Именно это подразделение обеспечивало оперативное сопровождение по делу о завладении нефтью и нефтепродуктами ПАТ «Укрнафта», где бенефициаров группы «Приват» подозревают в причастности к махинациям.
Так, сотрудник СБУ слил доверенному лицу бенефициара группы «Приват» информацию о планируемых следственных действиях, а за это его семьи оплатили проживание в отеле Radisson Blu Resort Bukovel на 160 тыс. гривень в декабре 2024 года. Для конспирации бронирование номера оформили на вымышленное лицо, а при заселении использовали паспортные данные постороннего человека.
Со своей стороны должностное лицо прислало посредникам фото документа из материалов уголовного производства, в котором говорилось о запланированных следственных действиях, в частности, проведении обысков, временных доступов, допросов и судебных экспертиз.
В то же время по делу есть и второй эпизод за 2023 год, когда то же должностное лицо СБУ передавало тогдашнему директору по бурению АО «Укргаздобыча» информацию из закрытых государственных баз и данные от мобильных операторов.
В благодарность топменеджер АО в июне того года купил чиновнику автомобиль BMW X5, который для конспирации оформили на подконтрольную фирму. На практике автомобилем пользовались чиновник СБУ и его жена.
Тогда же чиновник СБУ пожаловался на усиление контроля из-за внимания НАБУ.
В НАБУ сообщили, что по этому делу подозрение объявили трем людям:
По данным ZN.UA идет о сотруднике СБУ Павле Дударе, начальнике отдела одного из управлений в системе Департамента защиты национальной государственности.
Также подозрения вручили бизнесмену Богдану Якимцу и экс-директору по бурению АО «Укргаздобыча» Александру Потернаку, занимавшему этот пост с сентября 2019 по июль 2022 года.
Берефициарами группы «Приват» являются украинские бизнесмены Игорь Коломойский и Геннадий Боголюбов.
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