Оба сына черниговского мэра спалились на драгдиллерстве

15 ноября 2026 | 10:36

На Черниговщине‌ правоохранители задержали Мирослава Попенкао — младшего сына мэра Прилук Ольги Попенко. Мирослав работает начальником караула 21-й государственной пожарно-спасательной части‌ в Талалаевке, сообщает Реальний Чернігів.

Его задержали по‌ статье 307 Уголовного‌ кодекса Украины: Незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов. В июле‌ 2025 года по подозрению в систематическом сбыте каннабиса задержали старшего‌ сына городской головы —‌ Ярослава Попенко. В апреле 2026 года‌ стало известно о его мобилизации в ВСУ,‌ а в августе‌ суд приостановил производство по делу.



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