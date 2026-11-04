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НАБУ хлопнуло генерала СБУ

04 ноября 2026 | 16:39


⚡️ Працівники НАБУ затримали генерала Сергія Дуку, першого заступника начальника ДЗНД СБУ, нібито це відбулося в рамках операції «Карфаген» з ліквідації «кол-центрів», - «УП»

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