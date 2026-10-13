Екскерівників Павлоградського хімічного заводу звільнили від відповідальності

13 октября 2026 | 18:28

Апеляційна палата ВАКС частково задовольнила апеляційні скарги захисту та змінила вирок ВАКС в частині формулювання обвинувачення ексгендиректору ДП «Павлоградський хімічний завод» Леоніду Шиману та комерційному директору цього ж заводу Валерію Кирилову.

Також апеляція скасувала вирок в частині задоволення цивільного позову, відмовивши в його задоволенні..

Апеляція ВАКС звільнила від кримінальної відповідальності екскерівників Павлоградського хімічного заводу



Апеляційна палата ВАКС частково задовольнила апеляційні скарги захисту та змінила вирок ВАКС в частині формулювання обвинувачення ексгендиректору ДП «Павлоградський хімічний завод» Леоніду Шиману та комерційному директору цього ж заводу Валерію Кирилову.



Також апеляція скасувала вирок в частині задоволення цивільного позову, відмовивши в його задоволенні