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Екскерівників Павлоградського хімічного заводу звільнили від відповідальності

13 октября 2026 | 18:28

Апеляційна палата ВАКС частково задовольнила апеляційні скарги захисту та змінила вирок ВАКС в частині формулювання обвинувачення ексгендиректору ДП «Павлоградський хімічний завод» Леоніду Шиману та комерційному директору цього ж заводу Валерію Кирилову.


Також апеляція скасувала вирок в частині задоволення цивільного позову, відмовивши в його задоволенні..

Апеляція ВАКС звільнила від кримінальної відповідальності екскерівників Павлоградського хімічного заводу

Апеляційна палата ВАКС частково задовольнила апеляційні скарги захисту та змінила вирок ВАКС в частині формулювання обвинувачення ексгендиректору ДП «Павлоградський хімічний завод» Леоніду Шиману та комерційному директору цього ж заводу Валерію Кирилову.

Також апеляція скасувала вирок в частині задоволення цивільного позову, відмовивши в його задоволенні



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