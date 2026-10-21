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Голова НБУ нн встигне надрукувати "шаг"
21 октября 2026 | 10:19
❗️НАБУ та САП прийшли з обшуками до голови Нацбанку Андрія Пишного – слідчі дії відбуваються в кабінеті та інших адресах очільника.
Це як?! Він жиш не встиг довести до кінця справу життя - не надрукував копієчкі "Шаг"... Це ганебний тиск на щирого патріота!
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фототема (архивное фото)