Україна може сподіватися лише на Європу

20 октября 2026 | 12:12

❌ США більше не беруть участі в обороні України та фінансуванні її військових потреб, — канцлер Німеччини Фрідріх Мерц

Німеччина та інші європейські союзники змушені самостійно покривати ці витрати. Водночас Європа поки не здатна повністю замінити американські системи ППО та обмін розвідданими. 🇪🇺За словами канцлера, європейські уряди вже усвідомили загрозу й реформують оборонні системи, щоб стати більш незалежними.



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