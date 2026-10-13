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Більшість європейців проти швидкого вступу України до ЄС - Bild

13 октября 2026 | 17:50

Більшість жителів Євросоюзу не підтримують вступ України до ЄС у найближчі роки, тоді як самі українці розраховують на якнайшвидше приєднання до об'єднання. Про це свідчать результати опитування, проведеного Фондом Бертельсманна.


Згідно з дослідженням, 83% українців виступають за вступ країни до ЄС у найближчі роки. Серед жителів Євросоюзу таку позицію поділяють лише 47%, а 53% виступають проти прискореного вступу України.

Особливо скептично до перспективи швидкого вступу України ставляться жителі Німеччини, попри значну військову та фінансову допомогу, яку Берлін надає Києву. Серед десяти найбільших країн ЄС Німеччина опинилася передостанньою за рівнем підтримки – 41%. Нижчий показник лише в Румунії, де за швидкий вступ України виступають 40% опитаних.

Найбільшу підтримку серед великих країн Євросоюзу ідея отримала у Швеції: там за якнайшвидше приєднання України висловилися 69% респондентів.
 
 


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