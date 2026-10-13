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Корупційний скандал в Київській школі економіки
13 октября 2026 | 17:20
лекторки-чиновниці Свириденко і Мудра отримували зарплатню в рази більшу, ніж член Ради директорів закладу
Нещодавно призначений заступником міністра економіки Єгор Григоренко, який входить до членів Ради директорів Київської школи економіки (КШЕ), у своїй декларації вказав скільки коштів заробляв у закладі вищої освіти. Виявилося, що його зарплатня була в 11 раз менша, ніж гонорари на той момент чинної очільниці уряду Юлії Свириденко, яка працювала як звичайний лектор. Відповідні дані з'явилися на тлі скандалу, щодо використання закладу освіти для відмивання коштів для посадовців з оточення президента України Володимира Зеленського.
В декларації Єгор Григоренко зазначив, що як член Ради директорів Київської школи економіки отримував заробітну платню від ГО "Інститут Київська Школа Економіки". Розмір виплат за 2025 рік становив 279 тисяч 321 гривню.
Водночас Юлія Свириденко у своїй декларації зазначала, що за аналогічний період, бувши прем'єр-міністром України, начебто, за свою роботу лектором в КШЕ отримала гонорарів на суму 3 млн 243 тисячі 529 гривень. Тобто лектор в КШЕ отримував в 11,6 раза більше, ніж член Ради директорів закладу.
Ще одною лекторкою КШЕ, яка отримувала великі гонорари, є колишня заступниця керівника Офісу президента України Ірина Мудра, яка фігурує у корупційній справі НАБУ "Форест Гамп". При чому, на плівках Мудра обговорює можливість легалізації коштів для декларування саме через КШЕ. І, згідно з її декларацією, чиновниця у липні та серпні 2026 року двічі отримувала гонорари у сумі 194 тисяч 900 гривень від КШЕ, попри те, що дати припадають на літні канікули.
Раніше повідомлялося, що низка посадовців з оточення президента України отримують в КШЕ гонорари, вищі за зарплату ректорів топових університетів. А сама Свириденко очолила КШЕ після звільнення з Кабміну.
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