Хтось в Чорногорії заробив 10 млн на роспропагандисті

09 октября 2026 | 13:12

У Чорногорії разом зі дружиною затримали z-воєнкора та автора каналу «Рибар» Михаіла Звінчука, пишуть росЗМІ.

У 2024 році Держдеп США оголосив винагороду до $10 млн за інформацію про Звінчука та проєкт «Рибарь через їхні спроби втручання в американські вибори та роботу на російську воєнну машину.