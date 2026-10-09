ТЕМА

Хтось в Чорногорії заробив 10 млн на роспропагандисті

09 октября 2026 | 13:12

У Чорногорії разом зі дружиною затримали z-воєнкора та автора каналу «Рибар» Михаіла Звінчука, пишуть росЗМІ.


У 2024 році Держдеп США оголосив винагороду до $10 млн за інформацію про Звінчука та проєкт «Рибарь через їхні спроби втручання в американські вибори та роботу на російську воєнну машину.



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© фото: Reuters

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