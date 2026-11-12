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Мінвідновлення оточили силовики
12 ноября 2026 | 20:57
За інформацією «Межі», НАБУ оточило будівлю Міністерства відновлення. Одному з керівників відомства вручають підозру. Ім’я посадовця, його точна посада та суть підозри наразі уточнюються.
У вересні в міністерстві вже проводили слідчі дії щодо директора одного з департаментів. Чи пов’язані нинішні дії з тією справою, поки невідомо.
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