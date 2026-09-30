ВСУ сообщили о взятии в плен 250 российских солдат

30 сентября 2026 | 08:11

На Лиманском направлении в Донецкой области ВСУ вернули еще 51 километр земли и пять населенных пунктов, а также захватили в плен более 250 российских солдат, сообщил командир Третьего армейского корпуса генерал Андрей Билецкий. В телеграм-канале корпуса опубликовано видео с пленными солдатами. Сообщается, что это произошло во время очередного этапа украинской контрнаступательной операции «Вивальди», который Билецкий назвал «переломным». По данным украинской армии, с начала операции ВСУ отбили 176 квадратных километров земли. По словам Билецкого, в ходе операции ВСУ переделали советские бронетранспортеры в роботов-камикадзе, которые атаковали укрепления российской армии. — По данным OSINT-аналитика Клемана Молена, в 2026 году ВСУ смогли освободить вдвое больше территории, чем во время контрнаступления в 2023 году. Издание «Агентство» пишет, что эту оценку подтверждают в американском Институте изучения войны.



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