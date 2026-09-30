|
ВСУ сообщили о взятии в плен 250 российских солдат
30 сентября 2026 | 08:11
На Лиманском направлении в Донецкой области ВСУ вернули еще 51 километр земли и пять населенных пунктов, а также захватили в плен более 250 российских солдат, сообщил командир Третьего армейского корпуса генерал Андрей Билецкий. В телеграм-канале корпуса опубликовано видео с пленными солдатами. Сообщается, что это произошло во время очередного этапа украинской контрнаступательной операции «Вивальди», который Билецкий назвал «переломным». По данным украинской армии, с начала операции ВСУ отбили 176 квадратных километров земли. По словам Билецкого, в ходе операции ВСУ переделали советские бронетранспортеры в роботов-камикадзе, которые атаковали укрепления российской армии. — По данным OSINT-аналитика Клемана Молена, в 2026 году ВСУ смогли освободить вдвое больше территории, чем во время контрнаступления в 2023 году. Издание «Агентство» пишет, что эту оценку подтверждают в американском Институте изучения войны.
также читайте
[26.09.2026]
[22.09.2026]
|
по теме
Статистика обіцянок української балістики
30. 09. 2026 | 09:31
Якщо ви раптом помітили, що в якийсь момент заяв про розробку української балістичної ракети стало багато - то це вам не здалось.
ШІ захопив Сальвадор
29. 09. 2026 | 09:24
Президент Наїб Букеле перетворює Сальвадор на державну лабораторію ШІ. Grok уже працює репетитором у 171 школі, а медичний застосунок Doctorsv консультує пацієнтів, виписує ліки й аналізує результати обстежень.
Є ідея продавати світло сонця
28. 09. 2026 | 08:19
Каліфорнійський стартап Reflect Orbital хоче продавати сонячне світло після заходу сонця. Компанія залучила понад $28 млн і готує супутник із дзеркалом площею 160 квадратних метрів. На висоті 625 км він має створити світлу пляму діаметром 5,5 км.
ИИ творит что попало
27. 09. 2026 | 09:18
OpenAI приостановила обучение своих самых эффективных моделей до улучшения безопасности.
фототема (архивное фото)