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ШІ захопив Сальвадор
29 сентября 2026 | 09:24
Президент Наїб Букеле перетворює Сальвадор на державну лабораторію ШІ. Grok уже працює репетитором у 171 школі, а медичний застосунок Doctorsv консультує пацієнтів, виписує ліки й аналізує результати обстежень.
У Doctorsv зареєструвалися 1,5 млн людей, система видала 2 млн електронних рецептів. На розширення освітньої й медичної програм парламент схвалив позики на $576 млн майже без обговорення. Технології можуть дати людям кращі послуги, але Букеле вже скасував обмеження президентських строків і ув’язнив майже 2% населення. Тому дані дітей і пацієнтів можуть стати ще одним інструментом влади.
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