ШІ захопив Сальвадор

29 сентября 2026 | 09:24

Президент Наїб Букеле перетворює Сальвадор на державну лабораторію ШІ. Grok уже працює репетитором у 171 школі, а медичний застосунок Doctorsv консультує пацієнтів, виписує ліки й аналізує результати обстежень.

У Doctorsv зареєструвалися 1,5 млн людей, система видала 2 млн електронних рецептів. На розширення освітньої й медичної програм парламент схвалив позики на $576 млн майже без обговорення. Технології можуть дати людям кращі послуги, але Букеле вже скасував обмеження президентських строків і ув’язнив майже 2% населення. Тому дані дітей і пацієнтів можуть стати ще одним інструментом влади.



Комментировать статью Автор * : Текст * :

Доступно для ввода 800 символов Проверка * :