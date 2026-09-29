ТЕМА

ШІ захопив Сальвадор

29 сентября 2026 | 09:24

Президент Наїб Букеле перетворює Сальвадор на державну лабораторію ШІ. Grok уже працює репетитором у 171 школі, а медичний застосунок Doctorsv консультує пацієнтів, виписує ліки й аналізує результати обстежень.


У Doctorsv зареєструвалися 1,5 млн людей, система видала 2 млн електронних рецептів. На розширення освітньої й медичної програм парламент схвалив позики на $576 млн майже без обговорення. Технології можуть дати людям кращі послуги, але Букеле вже скасував обмеження президентських строків і ув’язнив майже 2% населення. Тому дані дітей і пацієнтів можуть стати ще одним інструментом влади.

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© фото: АР