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Раша продовжить атакувати дата-центри?

26 сентября 2026 | 08:53


В Європі вважають, що рф почала операцію по відключенню України від інтернету, путін нібито віддав наказ, — Neue Zürcher Zeitung

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© фото: УНИАН

Голова Верховної Ради України Олександр Мороз грає в більярд під час новорічного відпочинку в держрезиденції в санаторії Кришталевий палац в Трускавці (Львівська обл.) в суботу, 6 січня 2007 р. Фото Олександра Барана