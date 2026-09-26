Раша продовжить атакувати дата-центри?

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Голова Верховної Ради України Олександр Мороз грає в більярд під час новорічного відпочинку в держрезиденції в санаторії Кришталевий палац в Трускавці (Львівська обл.) в суботу, 6 січня 2007 р. Фото Олександра Барана