ТЕМА

Потап теперь выступает в "Миротворце"

12 сентября 2026 | 11:02


Рэпера Потапа внесли в базу "Миротворца" - он не хочет идти в ВСУ и жалуется на трудности с пересечением границы.

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