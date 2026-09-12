Потап теперь выступает в "Миротворце"

12 сентября 2026 | 11:02

Рэпера Потапа внесли в базу "Миротворца" - он не хочет идти в ВСУ и жалуется на трудности с пересечением границы.



Комментировать статью Автор * : Текст * :

Доступно для ввода 800 символов Проверка * :