ТЕМА

3 дня киевляне могут пожить спокойно. Наверное...

05 сентября 2026 | 19:30

⚡️Путин дал команду прекратить удары по Киеву на трое суток, это связано с подготовкой контактов с американцами, отметил Песков. Об этом сообщает РИА-Новости.


Другие заявления: 🔹 Кремль проинформирует журналистов по итогам встречи Путина с Уиткоффом и Кушнером. 🔹 Речи о новых идеях по урегулированию конфликта пока не идет, вчера об этом сказал сам Трамп.

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© фото: Кирилл Привезенцев

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