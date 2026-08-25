ТЕМА

ЕС не желает отдавать Украине российские миллиарды

25 августа 2026 | 10:20

ЕС пока не сможет вернуться к обсуждению вопроса об использовании замороженных российских активов для Украины, пишет Euractiv.


Главным препятствием остается Бельгия – она не готова в одиночку нести связанные с этой идеей финансовые риски.



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