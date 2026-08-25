Про военную помощь Украине японцы ответили на эзоповом языке

25 августа 2026 | 08:59

«Человек номер два» в правительстве Японии, генеральный секретарь кабинета министров Минору Кихара, очень специфически ответил сегодня на регулярном брифинге на вопрос о том, намерен и Токио откликаться на просьбу Киева о предоставлении ему установок ПРО и ракет Patriot, которые у Украины сейчас фактически закончились. «На данном этапе мы не думаем об осуществлении таких поставок», - сказал генсек, явно выделив термин «на данном этапе».

Он подчеркнул, что речь идет об убивающих или разрушающих вооружениях. По только что введенным новым японским правилам, их тоже можно поставлять за границу даже в зоны конфликтов. Однако на это требуются специальные решения и обоснования. Которые, как дал понять генсек, «на данном этапе» не приняты. Ответы такого типа вообще стали сейчас стилем правительства премьер-министра Санаэ Такаити. Она, например, на церемонии по случаю 81-й годовщины атомной бомбардировки Хиросимы не стала говорить, что Токио навсегда выбрал безъядерную политику. Премьер лишь сказала, что ее правительство сейчас придерживается трех неядерных принципов (не иметь, не производить, не ввозить ядерное оружие). Т.е. как бы тоже использовала понятие «на данном этапе», а что будет дальше – посмотрим, гарантий на будущее не даем. Напомним, что Япония пока – единственная страна помимо США, которая сама по американской лицензии сама производит ракеты модификации ПАК-3 для имеющихся у нее установок Patriot. В сущности, на пресловутом данном этапе только они могут достаточно надежно сбивать баллистические ракеты различных типов. Запасы ПАК-3 у самих США, как сообщается, очень существенно сократились из-за военных действий с Ираном.



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