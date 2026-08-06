|
Екс-послиця трохи вкрала й може трохи сісти
06 августа 2026 | 12:01
Екс-посла України у США Стефанішину підозрюють у незаконному збагаченні на понад 13,9 млн грн та недостовірному декларуванні: НАБУ розкрило деталі справи.
Майно експосадовиці, яке вона не задекларувала👇 ❤️2 квартири у столичному ЖК "Файна Таун" (зареєстровані на подругу) за майже 11 млн грн. ❤️квартира у столичному ЖК бізнес-класу "Львівська площа" (зареєстрована на матір); ❤️паркомісце та кілька нежитлових приміщень у цьому ж ЖК (зареєстровані на батька); ❤️автомобіль Mercedes-Benz GLC 220 d (зареєстрований на підлеглого). Суд призначив заставу 6 мільйонів гривень
также читайте
[05.08.2026]
[04.08.2026]
[03.08.2026]
|
по теме
Убийцу и беспредельщика назначат послом
14. 08. 2026 | 17:26
Послом Украины в Южную Корею хотят отправить сбившего насмерть девушку экс-регионала Андрея Николаенко.
Арестович в США, но сцдить его будут в россии
14. 08. 2026 | 17:00
Путин спровоцировал Японию на жесткое заявление
13. 08. 2026 | 08:31
Поездка Путина на южнокурильский остров Итуруп тут же вызвала резкую реакцию со стороны Японии, составленную нарочито в максимально жестких выражениях.
Україна збагатилась американською балістикою!
08. 08. 2026 | 22:06
Україна придбала в Туреччини пакет американського озброєння, – Держдеп США.
Появился мощный военный блок
07. 08. 2026 | 14:18
фототема (архивное фото)