Екс-послиця трохи вкрала й може трохи сісти

06 августа 2026 | 12:01

Екс-посла України у США Стефанішину підозрюють у незаконному збагаченні на понад 13,9 млн грн та недостовірному декларуванні: НАБУ розкрило деталі справи.

Майно експосадовиці, яке вона не задекларувала👇 ❤️2 квартири у столичному ЖК "Файна Таун" (зареєстровані на подругу) за майже 11 млн грн. ❤️квартира у столичному ЖК бізнес-класу "Львівська площа" (зареєстрована на матір); ❤️паркомісце та кілька нежитлових приміщень у цьому ж ЖК (зареєстровані на батька); ❤️автомобіль Mercedes-Benz GLC 220 d (зареєстрований на підлеглого). Суд призначив заставу 6 мільйонів гривень



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