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Ракетники КНДР приїдуть зі своъм добром обстрілювати Україну
05 августа 2026 | 11:52
росія планує розгорнути у Воронезькій області ракетний підрозділ КНДР для запуску ракет по Україні, — Reuters
Планується розміщення ракетного підрозділу з близько 90 людей з КНДР — у структурі 112-ї ракетної бригади ЗС РФ. Пхеньян уже нібито передав Росії нову партію з 40 ракет типу KN-23 і KN-24 разом із персоналом.
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