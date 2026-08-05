Ракетники КНДР приїдуть зі своъм добром обстрілювати Україну

05 августа 2026 | 11:52

росія планує розгорнути у Воронезькій області ракетний підрозділ КНДР для запуску ракет по Україні, — Reuters

Планується розміщення ракетного підрозділу з близько 90 людей з КНДР — у структурі 112-ї ракетної бригади ЗС РФ. Пхеньян уже нібито передав Росії нову партію з 40 ракет типу KN-23 і KN-24 разом із персоналом.



У Кремлі розраховують, що розгортання охоплюватиме загалом 120 балістичних ракет і 6 пускових установок. Які саме завдання виконуватимуть військові з КНДР — невідомо.