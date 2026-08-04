З лохів на пенсії видурили майже чверть мільйона доларів

04 августа 2026 | 20:17

У Києві двоє пенсіонерів віддали на перевірку псевдопрацівникам СБУ понад 12, 5 млн грн

Встановлено, що жертвою шахраїв, які представлялися працівниками СБУ та вимагали віддати гроші на перевірку, стали 67-річна жінка та 78-річний чоловік. Пенсіонери, щоб зняти усі підозри ніби то у колабораційній діяльності та фінансування рф, віддали кур’єру усі свої заощадження. Так, жінка передала «на перевірку» псевдоправоохоронцям 42 тис. доларів та 665 євро, чоловік виніс з квартири 225 тис. доларів та 11250 євро. Підозрюваний, забравши гроші, перерахував їх на вказаний організаторами схеми криптогаманець. Під час затримання в машині у чоловіка знайшли понад 32 600 тис. доларів США, 1610 євро та 450 тис. грн. Тож його перевіряють на причетність до ще одного епізоду шахрайства. За процесуального керівництва Подільської окружної прокуратури міста Києва 47-річному киянину повідомлено про підозру у шахрайстві в особливо великих розмірах (ч. 5 ст. 190 КК України). Підозрюваному обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави у майже 1 млн грн. Пресслужба Київської міської прокуратури



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