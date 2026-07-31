1 млн за уникнення екстрадиції до рф: підозра

31 июля 2026 | 07:19

НАБУ та САП повідомили про підозру особі, яка вимагала 1 млн дол. США за допомогу у вирішенні питання щодо можливої екстрадиції громадянина до країни-агресора.

Служба безпеки України провела обшук у помешканні громадянина, який мав посвідку на тимчасове проживання в Україні. Після цього особа, яка, за її словами, мала зв’язки з вищим керівництвом СБУ, запропонувала громадянину за 1 млн дол. США уникнути кримінального переслідування та екстрадиції до рф. Кошти мали передаватися чотирма траншами по 250 тис. дол. США. Згодом підозрюваний отримав від потерпілого першу частину хабаря — 50 тис. дол. США — та почав вимагати решту суми. Потерпілому погрожували фізичним насильством, вбивством та обмеженням його законних прав у разі відмови передавати кошти для нібито підкупу посадовців СБУ.



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