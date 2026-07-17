Япония создает разведку

17 июля 2026 | 15:09

Япония налаживает систему усиленного сотрудничества с ключевыми союзниками США в деле создания собственных единых централизованных органов разведки и контрразведки, которых у Токио, в сущности, никогда не было. Главным куратором и наставником в этом деле явно станет Австралия.

Ее послом в Японии совсем недавно назначен Эндрю Шиэререр (Andrew Shearer) - человек с очень характерным послужным списком. До миссии в Токио он шесть лет был генеральным директором Службы национальной разведки своей страны и работает в этой сфере более 35 лет. Был советником по проблемам безопасности ряда премьер-министров. Шиэрер активно вовлечен в деятельность альянса «Пять глаз» (Five Eyes), объединяющего спецслужбы англоязычных стран - США, Великобритании, Канады, Австралии и Новой Зеландии. В ходе визита в Канберру в мае этого года премьер-министр Японии Санаэ Такаити отдельно поблагодарила за назначение Шиэрера в Токио, который, судя по всему, прибыл туда со штатом соответствующих специалистов. В совместном заявлении лидеров двух стран по итогам переговоров особо подчеркивается их намерение сотрудничать в деле разведки. Новый посол и его эксперты, как сообщается, должны обучить японцев основам деятельности в этой сфере, включая налаживание надежной системы обмена деликатной информацией между различными ведомствами. Недавно Японию также посетил глава германской службы внешней разведки БНД. По имеющимся сведениям, достигнута договоренность об активизации обмена разведывательными данными между двумя странами. Немцы, судя по всему, также согласились обучить коллег из Токио технологиям сбора и анализа зарубежной информации. Ну, и разумеется, главную роль наставника играет ЦРУ, которое со времен американской оккупации после Второй мировой войны имеет мощнейшие позиции в Японии. Парламент в Токио только что принял закон о создании Национального разведывательного управления, однако, как говорят, ему еще очень далеко до уровня ведущих западных спецслужб.



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