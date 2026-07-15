Японцы вооружают себя и соседей 15 июля 2026 | 14:01 распечатать [0] комментарии [0] Япония пытается стремительно вгрызаться в мировые военные рынки, хотя запрет на поставки вооружений за границу Токио отменил только в апреле нынешнего года. Натиск идет по трем направлениям – традиционные друзья по Тихому океану, члены НАТО и даже те азиатские страны, которые в течение десятилетий были активными покупателями военной продукции у Москвы. Ну, с них и начнем.

В Токио только что побывал вице-премьер, министр национальной обороны Вьетнама Фан Ван Зянг, который провел, как сообщается, весьма предметные переговоры о совместном производстве вооружений и военного снаряжения. Основная тема, по имеющимся данным, - разработка с японской помощью ударного скоростного десантного корабля для вьетнамских ВМС. Главная приманка для Ханоя – это то, что японцы готовы поделиться своими передовыми технологиями и задействовать для работ вьетнамские предприятия.



Для Токио – это выход на немалый военный рынок Вьетнама и средство сдерживания Китая. Ясно ведь, для чего нужны новейшие десантные корабли Ханою, который имеет застарелый спор с Пекином о правах на острова и акватории в Южно-Китайском море и даже в прошлом вступал там с китайцами в военные столкновения. Активные разговоры такого рода Токио ведет и с Индией – ее ВМС поставляют новейшее японское радиооборудование, зондируют вопрос о продаже или совместном производстве японских подводных лодок.



Свои подержанные ракетные эсминцы Токио по явно низким ценам или даже бесплатно предоставит Филиппинам, которые тоже находятся в остром конфликте с Китаем из-за прав в Южно-Китайском море. Уже есть принципиальная договоренность о поставке пяти таких кораблей, рассчитанных на береговую оборону. Индонезия хотела бы получить подержанные японские ракетные эсминцы более крупного океанского класса, проявляет интерес к подлодкам, которые скоро будут списываться из состава ВМС Японии.



Австралия как фактически союзник уже подписала с Токио контракт на покупку и совместное производство 11 ракетных фрегатов на 6,3 миллиарда долларов. Первые три из них построят в Японии, а остальные - на австралийских верфях по японским технологиям и с участием японских инженеров. Эти же корабли активно предлагают Новой Зеландии.



Ну, и НАТО – Токио только что договорился ускорить совместный с Лондоном и Римом проект разработки и производства новейшего боевого самолета шестого поколения. Его рассматривают в том числе как альтернативу американским истребителям. Наконец, в октябре в Японию приедет германский канцлер Фридрих Мерц - в Токио с ним готовы говорить о подключении японского потенциала к совместной разработке и производству военных беспилотных систем разных типов – летающих, ползающих, действующих на воде и под водой. Короче, активность на мировых оружейных рынках японцы развили сейчас бешеную.



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