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Японцы вооружают себя и соседей
15 июля 2026 | 14:01
Япония пытается стремительно вгрызаться в мировые военные рынки, хотя запрет на поставки вооружений за границу Токио отменил только в апреле нынешнего года. Натиск идет по трем направлениям – традиционные друзья по Тихому океану, члены НАТО и даже те азиатские страны, которые в течение десятилетий были активными покупателями военной продукции у Москвы. Ну, с них и начнем.
В Токио только что побывал вице-премьер, министр национальной обороны Вьетнама Фан Ван Зянг, который провел, как сообщается, весьма предметные переговоры о совместном производстве вооружений и военного снаряжения. Основная тема, по имеющимся данным, - разработка с японской помощью ударного скоростного десантного корабля для вьетнамских ВМС. Главная приманка для Ханоя – это то, что японцы готовы поделиться своими передовыми технологиями и задействовать для работ вьетнамские предприятия.
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