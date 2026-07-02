ТЕМА

На фоне дефицита топлива в россии начали красть нефть из скважин

02 июля 2026 | 14:28

Пока москвичи дерутся в очередях на АЗС, дагестанцы пошли дальше - там бесплатно крадут нефть прямо из скважин, после чего ее сами перерабатывают, помогают решать топливный кризис, так сказать...


РИА-Новости рапортует: "Силовики накрыли ОПГ, воровавшую нефтепродукты в Дагестане. Преступники похищали их прямо из нефтяных скважин и затем отправляли на переработку. Задержаны четыре человека."

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