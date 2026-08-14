Убийцу и беспредельщика назначат послом

14 августа 2026 | 17:26

Послом Украины в Южную Корею хотят отправить сбившего насмерть девушку экс-регионала Андрея Николаенко.

Политолог Алексей Гарань напомнил, что Николаенко хорошо знает Корею, потому что работал в посольстве и учился там. Но есть нюанс, который сложно спрятать по дипломатическому протоколу. До 22 февраля 2014 г. он был членом и возглавлял Кировоградскую областную организацию Партии регионов. После смены власти быстро сменил и политическую прописку, а впоследствии стал народным депутатом от «Батькивщины». Также отметился голосованием за скандальный закон, ограничивающий независимость НАБУ и САП. Но самый большой «репутационный багаж» связан с ДТП 2023 года. По данным следствия, Николаенко превысил скорость и сбил девушку, которая погибла. Суд пришел к выводу, что скорость была превышена, но причинно-следственной связи между этим и смертью потерпевшей якобы не нашлось. Прокуратура с таким решением не согласилась и подала апелляцию. А также в ГБР сообщали, что только в течение 2022-2023 годов Николаенко получил 22 постановления за превышение скорости.



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