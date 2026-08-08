|
Україна збагатилась американською балістикою!
08 августа 2026 | 22:06
Україна придбала в Туреччини пакет американського озброєння, – Держдеп США.
Він включає: 🔻12 пускових установок M270 MLRS; 🔻70 балістичних ракет M39 ATACMS; 🔻2524 некеровані 227-мм реактивні снаряди M26 із касетними бойовими частинами DPICM; 🔻47 000 касетних артилерійських снарядів M509A1 калібру 203 мм для самохідних гармат 2С7 «Пион». Передача розпочнеться після схвалення Конгресом, її здійснюватимуть через турецькі, болгарські та американські оборонні й логістичні компанії-спецекспортери
также читайте
[05.08.2026]
[04.08.2026]
[03.08.2026]
|
по теме
Убийцу и беспредельщика назначат послом
14. 08. 2026 | 17:26
Послом Украины в Южную Корею хотят отправить сбившего насмерть девушку экс-регионала Андрея Николаенко.
Арестович в США, но сцдить его будут в россии
14. 08. 2026 | 17:00
Путин спровоцировал Японию на жесткое заявление
13. 08. 2026 | 08:31
Поездка Путина на южнокурильский остров Итуруп тут же вызвала резкую реакцию со стороны Японии, составленную нарочито в максимально жестких выражениях.
Появился мощный военный блок
07. 08. 2026 | 14:18
фототема (архивное фото)