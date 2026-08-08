Україна збагатилась американською балістикою!

08 августа 2026 | 22:06

Україна придбала в Туреччини пакет американського озброєння, – Держдеп США.

Він включає: 🔻12 пускових установок M270 MLRS; 🔻70 балістичних ракет M39 ATACMS; 🔻2524 некеровані 227-мм реактивні снаряди M26 із касетними бойовими частинами DPICM; 🔻47 000 касетних артилерійських снарядів M509A1 калібру 203 мм для самохідних гармат 2С7 «Пион». Передача розпочнеться після схвалення Конгресом, її здійснюватимуть через турецькі, болгарські та американські оборонні й логістичні компанії-спецекспортери



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