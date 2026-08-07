ТЕМА

Появился мощный военный блок

07 августа 2026 | 14:18

Индии взгрустнулось.


Пакистан, Турция и Саудовская Аравия подписали меморандум о коллективной обороне. Вооруженная агрессия против одной из стран будет рассматриваться как агрессия против всех трех.

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©Patrick Stacy