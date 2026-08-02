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ДБР влаштувало масовий шмон ТЦК
02 августа 2026 | 10:37
«Чесний призов»: 61 обшук, 15 підозр — проміжні результати масштабної спецоперації ДБР.
🔴 Державне бюро розслідувань підбиває проміжні результати масштабної загальнодержавної спецоперації «Чесний призов», спрямованої на очищення системи комплектування від корупції, насильства та інших зловживань, які шкодять мобілізації й обороноздатності держави. 🔹У межах 17 кримінальних проваджень працівники ДБР провели 61 обшук та повідомили про підозру 15 фігурантам. Двох осіб затримано. Слідчі дії охопили Київ та низку областей у різних регіонах країни. Операція об’єднала одразу кілька напрямів роботи. ДБР розслідує незаконне втручання до реєстру «Оберіг», фіктивну мобілізацію та бронювання, сприяння ухиленню від військової служби, штучне завищення показників роботи ТЦК, насильство щодо цивільних і покривання таких злочинів керівниками. 🔹Підозри отримали посадовці територіальних центрів комплектування Києва, Київщини, Черкащини, Чернігівщини, Миколаївщини, Одещини, Вінниччини, Хмельниччини та Кіровоградщини, а також працівник поліції. 🔹 Під час обшуків вилучено гроші, мобільні телефони, військово-облікові документи, матеріали з інформаційних систем та інші докази, які можуть підтверджувати причетність посадовців і посередників до протиправної діяльності. 🔹 Операція «Чесний призов» залишається в активній фазі. Наразі триває аналіз вилучених матеріалів, встановлення повного кола причетних та перевірка інших можливих епізодів. 🔹 Наведені результати не є остаточними. Нову інформацію ДБР оприлюднюватиме поетапно — після завершення відповідних слідчих дій та в обсязі, який не зашкодить досудовому розслідуванню.
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