КМ підтримав оподаткування товарів з маркетплейсів

30 июля 2026 | 11:43

Кабінет Міністрів схвалив і направив до Верховної Ради законопроєкт, який скасовує звільнення від ПДВ імпортних товарів вартістю до 150 євро, придбаних через іноземні маркетплейси.

Про це повідомив прем'єр-міністр Сергій Корецький. Зараз товари вартістю до 150 євро, які надходять в Україну міжнародними поштовими відправленнями, не оподатковуються ПДВ. Уряд пропонує скасувати цю пільгу та узгодити українські правила із законодавством Євросоюзу. Водночас приватні подарунки вартістю до 45 євро, які фізичні особи надсилають безоплатно, і надалі не оподатковуватимуться.



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