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Обшуки у 100 ТЦК!
30 июля 2026 | 10:15
⚡️В понад 100 ТЦК по всій Україні зараз проходять обшуки — ДБР повідомили, що триває операція «Чесний призов», яку відомство проводить спільно з командуванням Генштабу.
Метою операції є мінімізація протиправних явищ у ТЦК. Деталі слідчих дій оприлюднять пізніше.
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