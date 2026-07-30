Обшуки у 100 ТЦК!

30 июля 2026 | 10:15

⚡️В понад 100 ТЦК по всій Україні зараз проходять обшуки — ДБР повідомили, що триває операція «Чесний призов», яку відомство проводить спільно з командуванням Генштабу.

Метою операції є мінімізація протиправних явищ у ТЦК. Деталі слідчих дій оприлюднять пізніше.



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