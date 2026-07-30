ТЕМА

Обшуки у 100 ТЦК!

30 июля 2026 | 10:15

⚡️В понад 100 ТЦК по всій Україні зараз проходять обшуки — ДБР повідомили, що триває операція «Чесний призов», яку відомство проводить спільно з командуванням Генштабу.


Метою операції є мінімізація протиправних явищ у ТЦК. Деталі слідчих дій оприлюднять пізніше.

Комментировать статью
Автор*:
Текст*:
Доступно для ввода 800 символов
Проверка*:
 

также читайте

по теме

фототема (архивное фото)

© фото: .

Matt Stuart