ТЕМА

россия купила звезду с дочкой

22 июля 2026 | 11:24

Орнелла Мути станет россиянкой.


Актриса вместе с дочерью, певицей Найке Ривелли, подала заявление на получение гражданства. РИА Новости

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фототема (архивное фото)

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photos by Marco Glaviano