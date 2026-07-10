Зеленский хочет учиться производить Пэтриот" у японцев

10 июля 2026 | 15:29

​​Президент Украины Владимир Зеленский выразил большую заинтересованность в налаживании сотрудничества с флагманом японской военной промышленности корпорацией Mitsubishi Heavy Industries в производстве ракет для американских комплексов ПРО Patriot. Он заявил об этом журналистам практически сразу после того, как президент Дональд Трамп на встрече в Анкаре достаточно неожиданно выразил готовность передать Киеву лицензию на самостоятельный выпуск этих весьма сложных и дорогих вооружений.

«Мицубиси хэви индастриз» производит ракеты Patriot Advanced Capability-3 (PAC-3) для «Пэтриотов», которые есть у вооруженных сил Японии. Компания имеет на это лицензии от американской корпорации Lockheed Martin и некоторых других фирм США. Сейчас в год японская корпорация выпускает 60 ракет ПАК-3 – просто Токио больше не нужно. Однако еще в 2024 году США, как сообщалось, попросили «Мицубиси хэви индастриз» довести выпуск по меньшей мере до 100 штук в год с тем, чтобы восполнить в том числе и американские арсеналы, истощенные поставками таких ракет Украине. Как известно, только ПАК-3 могут относительно надежно сбивать баллистические ракеты. О том, стали ли теперь наращиваться объемы выпуска ПАК-3 в Японии, данных не имеется. Сейчас только Япония помимо США производит эти сооружения, Германия и Польша только ведут к этому подготовку. «Японская корпорация «Мицубиси», - сказал в связи с этим Зеленский журналистам. – демонстрирует очень высокий уровень производства ракет ПАК-3 «Пэтриот». Мы бы хотели воспользоваться ее опытом и можем сами что-то предложить взамен. Все зависит от японской стороны». Судя по всему, Киев предлагает Японии свои технологии производства различных типов дронов. Ранее с такими заявлениями неоднократно выступали украинские официальные лица. Пока о какой-либо реакции Токио и корпорации Mitsubishi Heavy Industries на слова Зеленского неизвестно. Правительство Японии в целом демонстрирует сейчас огромный интерес к расширению экспорта вооружений. Ограничения на такие поставки были практически целиком сняты в минувшем апреле. Теперь Токио имеет право при определенных условиях экспортировать вооружения даже в страны, находящиеся в состоянии военного конфликта.



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