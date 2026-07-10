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Зеленский хочет учиться производить Пэтриот" у японцев
10 июля 2026 | 15:29
Президент Украины Владимир Зеленский выразил большую заинтересованность в налаживании сотрудничества с флагманом японской военной промышленности корпорацией Mitsubishi Heavy Industries в производстве ракет для американских комплексов ПРО Patriot. Он заявил об этом журналистам практически сразу после того, как президент Дональд Трамп на встрече в Анкаре достаточно неожиданно выразил готовность передать Киеву лицензию на самостоятельный выпуск этих весьма сложных и дорогих вооружений.
«Мицубиси хэви индастриз» производит ракеты Patriot Advanced Capability-3 (PAC-3) для «Пэтриотов», которые есть у вооруженных сил Японии. Компания имеет на это лицензии от американской корпорации Lockheed Martin и некоторых других фирм США. Сейчас в год японская корпорация выпускает 60 ракет ПАК-3 – просто Токио больше не нужно. Однако еще в 2024 году США, как сообщалось, попросили «Мицубиси хэви индастриз» довести выпуск по меньшей мере до 100 штук в год с тем, чтобы восполнить в том числе и американские арсеналы, истощенные поставками таких ракет Украине. Как известно, только ПАК-3 могут относительно надежно сбивать баллистические ракеты. О том, стали ли теперь наращиваться объемы выпуска ПАК-3 в Японии, данных не имеется. Сейчас только Япония помимо США производит эти сооружения, Германия и Польша только ведут к этому подготовку. «Японская корпорация «Мицубиси», - сказал в связи с этим Зеленский журналистам. – демонстрирует очень высокий уровень производства ракет ПАК-3 «Пэтриот». Мы бы хотели воспользоваться ее опытом и можем сами что-то предложить взамен. Все зависит от японской стороны». Судя по всему, Киев предлагает Японии свои технологии производства различных типов дронов. Ранее с такими заявлениями неоднократно выступали украинские официальные лица. Пока о какой-либо реакции Токио и корпорации Mitsubishi Heavy Industries на слова Зеленского неизвестно. Правительство Японии в целом демонстрирует сейчас огромный интерес к расширению экспорта вооружений. Ограничения на такие поставки были практически целиком сняты в минувшем апреле. Теперь Токио имеет право при определенных условиях экспортировать вооружения даже в страны, находящиеся в состоянии военного конфликта.
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Японцы творят с астероидами что хотят
05. 07. 2026 | 14:19 , ТГК Головнин из Токио
Японский космический скиталец, зонд «Хаябуса-2», сегодня на расстоянии всего нескольких сотен метров пронесся со скоростью свыше 5 километров в секунду у астероида на орбите между Землей и Марсом, чтобы отработать тактику уничтожения или изменения траектории полета небесного тела, угрожающего столкновением нашей планете. Одновременно аппарат собирал данные о форме и характере поверхности этого астероида. Его назвали Торифунэ – так именовался волшебный корабль персонажа одной из японских сказок. Пролет на расстоянии менее 800 метров от астероида представитель Японского агентства аэрокосмических исследований сегодня сравнил с необходимостью попасть в монету из какого-нибудь стреляющего устройства с дистанции в четыре тысячи километров. Астероид Торифунэ имеет неровную вытянутую форму и диаметр примерно 450 метров. Во время полета «Хаябуса-2» собирал о нем дынные с помощью трех камер и других аппаратов разного назначения. Японский космический зонд был запущен еще в 2014 году и с тех пор без устали работает в дальнем космосе. В 2018 году он совершил две посадки на астероид «Рюгу» («Дворец дракона»), собрал образцы пород с его поверхности и из недр, затем в 2020 году вернулся к Земле и сбросил на полигон в Австралии драгоценную капсулу с добычей. Наука получила тем самым первые достаточно объемные образцы грунта с какого-либо небесного тела помимо Луны. Однако у «Хаябуса-2» еще оставалось топливо, и он отправился в новую дальнюю экспедицию, увернувшись от притяжения Земли. После сегодняшней операции у Торифунэ японский зонд призван выполнить свою завершающую миссию – исследовать астероид диаметром всего 30 метров с поэтическим названием 1998KY26, который тоже движется по орбите между Землей и Марсом. «Хаябуса-2» должен совершить на него посадки и тоже взять образцы грунта для доставки на Землю.
фототема (архивное фото)