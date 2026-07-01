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Резонансне затримання зрадника
01 июля 2026 | 13:36
У Києві СБУ затримала Сергія Колобова — окупаційного «ексміністра» енергетики Криму
Колишній голова Республіканського комітету АР Крим з палива та енергетики приїхав до столиці України з окупованого півострова для вирішення особистих справ, де й був викритий контррозвідкою. Слідство встановило, що у 2014 році, одразу після анексії Криму, Колобов добровільно отримав російське громадянство та пішов на співпрацю з ворогом. Гауляйтер Аксьонов призначив його так званим «міністром палива та енергетики». На цій посаді Колобов допомагав РФ захоплювати та перереєстровувати за російським законодавством стратегічні об'єкти: Сімферопольську та Севастопольську ТЕЦ, Таврійську ТЕС, нафтобази, газогони та мережі електростанцій. Після відставки він продовжував працювати в інтересах Кремля, очолюючи місцеві компанії видобувної галузі. ➡️ Під час обшуків у квартирі затриманого в Києві правоохоронці знайшли російські паспорти, банківські картки та документи, що підтверджують його діяльність на користь країни-агресора. Колобову офіційно повідомлено про підозру в державній зраді (ч. 1 ст. 111 КК України). ⚠️ Суд уже обрав ексміністру запобіжний захід — тримання під вартою без права внесення застави. За співпрацю з окупантами фігуранту загрожує до 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Досудове розслідування триває.
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