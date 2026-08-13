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Путин спровоцировал Японию на жесткое заявление
13 августа 2026 | 08:31
Поездка Путина на южнокурильский остров Итуруп тут же вызвала резкую реакцию со стороны Японии, составленную нарочито в максимально жестких выражениях.
«Сегодня мы получили информацию о посещении президентом Путиным острова Итуруп, - говорится в заявлении японского МИД. – Четыре северных острова, включая Итуруп, - это исконные территории нашей страны и исторически, и с точки зрения международного права. Япония заявляет решительный протест в связи с этой поездкой». Информационное агентство Киодо отмечает, что среди японских дипломатов ранее бытовало мнение, что в нынешних условиях Москва вряд ли будет «тратить время и энергию» на организацию поездки на Южные Курилы. Туда много раз ранее ездили высокопоставленные российские лица, включая Дмитрия Медведева в бытность его на посту президента. Однако, как некоторые полагали, отмечает Киодо, сам Путин не посещал эти острова, «как бы окончательно не закрывая путь к переговорам о заключении мирного договора между двумя странами. Нынешняя поездка на Итуруп показывает, что такая забота о Японии теперь отброшена».
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