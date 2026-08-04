ТЕМА

Самоуничтожение окупантов в Крыму

04 августа 2026 | 12:20

Военный под Севастополем открыл стрельбу, погиб сослуживец и три мирных жителя, несколько человек ранены.


"По предварительным данным, военнослужащий открыл огонь по сослуживцам. В результате один человек погиб, один получил ранение. После этого нападавший в селе Хмельницком ранил еще троих человек и убил трех мирных жителей: двоих мужчин 71 и 59 лет и женщину 64 лет", - сообщил Развожаев. Нападавшего задержали, на месте работают оперативные службы.

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© фото: Олег Ельцов

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