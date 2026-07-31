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КНДР растет как Китай, но до Южной Кореи еще далеко
31 июля 2026 | 17:09
КНДР существенно улучшила свои экономические показатели – в Сеуле полагают, что это во многом произошло из-за серьезного расширения хозяйственных связей с Россией. Как объявил сегодня Банк Кореи (южнокорейский центробанк), в 2025 году реальный валовой внутренний продукт (ВВП) Севера вырос на 3,5 процента по сравнению с предыдущим годом. Он увеличивается примерно в таком размере уже третий год подряд.
По оценкам Сеула, ВВП Северной Кореи превзошел свои размеры уровня 2017 года, когда Совет безопасности ООН ввел полномасштабные санкции против Пхеньяна из-за его ракетных и ядерных испытаний. Тогда эти меры, кстати, поддержали и Пекин, и Москва. По мнению южнокорейского ЦБ, в 2025 году производство продукции тяжелой и легкой промышленности в КНДР подскочило на 6,6 процента. Заметный рост отмечен также в строительстве и даже в сельском хозяйстве – обычно самой неудачливой отрасли экономики Пхеньяна. Объем внешней торговли у КНДР увеличился в 2025 году до 3,13 миллиарда долларов – это на 16 процентов больше показателя предыдущего года. Впрочем, Пхеньяну еще есть над чем работать – по оценке южнокорейского ЦБ, ВВП на душу населения в КНДР составляет всего одну 28-ю от уровня капиталистического Юга.
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