У Тойота все хорошо потому что везде плохо

30 июля 2026 | 12:48

Крупнейшая в Японии автомобилестроительная корпорация Toyota Motor по итогам первой половины 2026 года сохранила первое место в мире по объему глобальных продаж. Вместе с копаниями своей группы Daihatsu и Hino Motors она реализовала на планете более 5,39 млн машин, говорится в официальном сообщении концерна. Это заметно превышает показатель главного конкурента Toyota Motor – германской группы Volkswagen. За тот же период она сумела продать в мире существенно меньше – примерно 4,12 млн автомобилей. Японская корпорация удерживает первое место по глобальному сбыту седьмой год подряд. По данным статистики, лучше всего продаются ее гибридные бензиново-электрические автомобили. Но не все так радужно - объем сбыта Toyota Motor с января по июнь все же упал на 2,8 процента по сравнению с показателем того же периода прошлого года. Это связано в первую очередь с падением продаж на Ближнем Востоке на фоне кризиса в Персидском заливе, а также с сокращением сбыта в Китае. Машины на внутреннем рынке КНР продаются в последнее время плоховато, несмотря на ожесточенную ценовую конкуренцию иностранных и местных компаний. Падение объема глобальных продаж происходит у «Тойоты» второй год подряд – просто у «Фольксвагена» дела идут еще хуже.



Комментировать статью Автор * : Текст * :

Доступно для ввода 800 символов Проверка * :