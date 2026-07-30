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У Тойота все хорошо потому что везде плохо
30 июля 2026 | 12:48
Крупнейшая в Японии автомобилестроительная корпорация Toyota Motor по итогам первой половины 2026 года сохранила первое место в мире по объему глобальных продаж. Вместе с копаниями своей группы Daihatsu и Hino Motors она реализовала на планете более 5,39 млн машин, говорится в официальном сообщении концерна. Это заметно превышает показатель главного конкурента Toyota Motor – германской группы Volkswagen. За тот же период она сумела продать в мире существенно меньше – примерно 4,12 млн автомобилей. Японская корпорация удерживает первое место по глобальному сбыту седьмой год подряд. По данным статистики, лучше всего продаются ее гибридные бензиново-электрические автомобили. Но не все так радужно - объем сбыта Toyota Motor с января по июнь все же упал на 2,8 процента по сравнению с показателем того же периода прошлого года. Это связано в первую очередь с падением продаж на Ближнем Востоке на фоне кризиса в Персидском заливе, а также с сокращением сбыта в Китае. Машины на внутреннем рынке КНР продаются в последнее время плоховато, несмотря на ожесточенную ценовую конкуренцию иностранных и местных компаний. Падение объема глобальных продаж происходит у «Тойоты» второй год подряд – просто у «Фольксвагена» дела идут еще хуже.
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