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В Японии взорвался и рухнул супермаркет
28 июля 2026 | 15:43
Очень сильное землетрясение магнитудой 7,1 произошло сегодня примерно в половину пятого вечера по местному времени в префектуре Кумамото на юго-западном японском острове Кюсю. Есть сообщение из одной из больниц о более 40 пострадавших, но их, бесспорно, будет много больше и уже пошли сообщения о погибших.
Самое громкое событие – обрушение огромного торгового центра крупнейшего японского ритейлера Aeon в городе Касива. По некоторым данным, там произошел взрыв, обрушился второй этаж, есть сведения о людях под завалами. Снятая с вертолета картинка выглядит пугающе. ТЦ был внушительным – с ресторанами, парковкой на 5 тысяч машин. Именно оттуда сейчас пошли сообщения о погибших. Цифры пока не называются. На острове Кюсю остановлены скоростные поезда, встали три автомобильных завода «Тойоты» и завод «Хонды», большое предприятие по производству полупроводников тайваньской TSMC, мирового лидера в этой отрасли. На проведение спасательных работ брошены все наличные силы японских вооруженных сил на острове Кюсю.
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