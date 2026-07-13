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Посол Украины в США оскандалилась с покупкой недвижимости
13 июля 2026 | 10:09
Посол Украины в США Ольга Стефанишина покинет свой пост из-за расследования, связанного с покупкой ее семьей недвижимости в Киеве по заниженной стоимости, сообщает Financial Times. Дипломат эти обвинения отвергла.
До назначения в Вашингтон в конце августа 2025 года Стефанишина занимала пост вице-премьера — министра юстиции Украины. Ее предшественницей на посту посла Украины в США с 2021 года была Оксана Маркарова.
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