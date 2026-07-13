Посол Украины в США оскандалилась с покупкой недвижимости 13 июля 2026 | 10:09 распечатать [0] комментарии [0] Посол Украины в США Ольга Стефанишина покинет свой пост из-за расследования, связанного с покупкой ее семьей недвижимости в Киеве по заниженной стоимости, сообщает Financial Times. Дипломат эти обвинения отвергла.

До назначения в Вашингтон в конце августа 2025 года Стефанишина занимала пост вице-премьера — министра юстиции Украины. Ее предшественницей на посту посла Украины в США с 2021 года была Оксана Маркарова.



В июне 2025 года телеканал Hromadske сообщил о покупке осенью 2022 года матерью Стефанишиной, Надеждой Кравец, квартиры по цене ниже рыночной. Стефанишина на тот момент занимала пост вице-премьера и министра юстиции Украины.



Согласно данным журналистов, в документах стоимость трехкомнатной квартиры площадью около 100 кв. м в жилом комплексе «Львовская площадь» указана в размере 3,04 млн грн (около $83,2 тыс. по курсу на момент сделки). При этом минимальная цена аналогичных трехкомнатных квартир у застройщика в октябре 2022 года составляла около 12 млн грн ($300 тыс.), отмечает Hromadske.



Опрошенный телеканалом риелтор назвал такую стоимость покупки «нереалистичной», отметив, что квартиры в этом районе продавались не менее чем по $2 тыс. за квадратный метр.



По данным Hromadske, квартира в ЖК «Львовская площадь» отсутствует в декларации Стефанишиной. Вместе с тем чиновница указала другую квартиру своей матери в Киеве площадью 74 кв. м. При этом журналисты утверждают, что в реестре прав на недвижимое имущество сведений о такой квартире, приобретенной в 2008 году, нет. Они отмечают, что это может объясняться тем, что реестр начал полноценно функционировать лишь в начале прошлого десятилетия и часть более ранних объектов в него не внесена.



Из разговора журналистов с Надеждой Кравец следовало, что Стефанишина пользовалась одной из принадлежащих матери квартир, однако о каком именно объекте идет речь, не уточняется.



Позднее в интервью проекту журналистских расследований Bihus.Info Стефанишина заявила, что ее родители инвестировали в квартиру в ЖК «Львовская площадь» еще в 2019 году, когда стоимость квадратного метра составляла около 29 тыс. грн. По ее словам, жилье приобреталось в рассрочку.



Ранее 12 июля о том, что Стефанишина собирается оставить дипломатическую службу по собственному желанию, сообщил «Интерфакс-Украина» со ссылкой на источник. Также об отстранении посла Украины в США в телеграм-канале писал народный депутат Алексей Гончаренко. «Стефанишину отстранят от должности. Причина — вы скоро все увидите», — заявил Гончаренко.



Украинский лидер Владимир Зеленский в воскресенье, 12 июля, предложил премьер-министру Украины Юлии Свириденко уйти в отставку, поблагодарив ее за работу во главе правительства и предложив «возглавить новое важное направление в отношениях с ключевым партнером». Глава правительства свою отставку подтвердила. Нардеп Ярослав Железняк (фракция «Голос») написал в телеграм-канале, что Свириденко, «по всей видимости, уходит на должность посла США». Гончаренко также писал о возможном назначении Свириденко в Вашингтон.



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