Далай-лама пообещал дожить до 130

07 июля 2026 | 09:02 , ТГК Головнин из Токио

​​Проживающий в изгнании в Индии духовный лидер тибетских буддистов Далай-лама XIV сообщил сегодня, что будет жить, видимо, до 130 лет. Он сделал такое заявление на торжествах по случаю своего 91-летия. Они проводились на севере Индии в одном из населенных пунктов горного района Ладакх.

Выступая там с речью, Далай-лама рассказал, что «постоянно видит во сне, что живет до 130 лет». Ну, а к снам такого человека, как духовный лидер тибетских буддистов, следует относиться со всей серьезностью. Он, например, не раз рассказывал о отчетливых видениях из жизни другого давно умершего Далай-ламы, реинкарнацией которого его считают. Отмечающий сегодня день рождения Далай-лама XIV появился на свет в 1935 году в очень бедной семье. Его отобрали на роль главы тибетских буддистов специально обученные ученые монахи. Они искали среди детей реинкарнацию умершего Далай-ламы и поразились, насколько четко мальчик отвечал на все вопросы, словно многое знал о жизни покойного. Престол Далай-лама XIV занял в 1940 году, а 1949 года КНР ввела войска на территорию Тибета и начала наводить там свои порядки. Это вызвало резкий рост напряженности и восстание в 1959 году. Они было подавлено, Далай-лама XIV бежал в Индию, а Пекин провозгласил его сепаратистом и подрывным элементом. В 1989 году Далай-лама XIV был удостоен Нобелевской премии мира. Своего преемника после смерти он поручил найти традиционным способом – путем определения ребенка, ставшего реинкарнацией покойного. Пекин, со своей стороны, дает понять, что без всякой мистической мишуры намерен сам назначить подходящего человека на этот пост.



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