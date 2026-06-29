В России впервые осудили граждан за желание распорядиться собственной жопой

29 июня 2026 | 10:12

В России вынесли первый приговор за участие в движении ЛГБТ*.

Владелец ночного клуба в Оренбурге и два его сотрудника получили до семи лет колонии за организацию вечеринок в формате ЛГБТ*.



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