Большая грудь - секрет успеха в велоспорте

03 августа 2026 | 23:13

Большая грудь добавляет скорости на "Тур де Франс".

В женском сегменте гонки разгорелся скандал, пишут СМИ: спортсменки подозревают конкуренток в использовании подкладок для увеличения груди - это меняет аэродинамику. Исследования уже показали, что оптимальные формы могут выиграть до 0,78 секунды на километр, Международный союз велосипедистов запретил модификацию одежды. Теперь на "Тур де Франс" предлагают осмотры атлеток в палатках.



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