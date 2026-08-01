ТЕМА

ВСУ ударно гатят по Запоребрику

01 августа 2026 | 01:41

По данным росСМИ, ЗСУ наростили обьемы в июле.


ПВО РФ за июль сбила более 21 тысячи дронов ВСУ над территорией России.

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