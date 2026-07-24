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Організатори військової виставки підставили учасників під ворожий удар

24 июля 2026 | 13:37

рф вдарила по полігону, де проходила виставка озброєння, є загиблі, – заявив засновник оборонної компанії First Contact.


За його словами, удар, ймовірно, був спрямований на конкретний захід.



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