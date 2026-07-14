Китай зібрався міняти путіна

© фото:

Грузинські солдати їдуть містом на танку, в Горі (Грузія), в понеділок, 11 серпня 2008 р. 11 серпня до зони грузино-абхазького конфлікту були введені російські десантники. 10 серпня Міністерство закордонних справ Грузії вручило російському консулу ноту про припинення з 10 серпня бойових дій. У ноті грузинського зовнішньополітичного відомства йдеться про те, що Збройні сили Грузії припиняють вогонь у Південній Осетії. В ноті також стверджується, що всі збройні сили було виведено із зони конфлікту, що грузинська сторона створила гуманітарний коридор і дала можливість населенню і пораненим вийти із зони конфлікту. МЗС заявив, що Грузія готова негайно почати переговори з Росією про припинення вогню і про завершення бойових дій. В ніч на 8 серпня війська Грузії розпочали операцію з повернення самопроголошеної республіки Південна Осетія під контроль Тбілісі. У відповідь Росія ввела до Південної Осетії свої війська, аргументуючи це рішення необхідністю захисту своїх громадян і допомоги миротворцям в зоні грузино-осетинського конфлікту. Фото УНІАН