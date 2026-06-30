Батальйон Монако ледь не втратив бійця

30 июня 2026 | 06:48

У Монако стався вибух, під час якого постраждали українці, повідомляє видання Le Figaro.

Невідомий чоловік близько 21:00 залишив вибухонебезпечний пакет біля входу в одну з будівель і втік. Попередньо, постраждали три людини, двоє з яких перебувають у важкому стані. Пізніше стало відомо, що мова йде про громадян України. Джерела "Новини .LIVE" повідомили, що у Монако, ймовірно, сталася спроба замаху на олігарха Вадима Єрмолаєва. Єрмолаєв входив до списку 100 найбагатших людей України. У 2019 році він відмовився від українського громадянства і отримав громадянство Кіпру. У 2023 році Зеленський ввів в дію рішення РНБО про застосування персональних санкцій проти Єрмолаєва. Підтверджень цьому поки немає.



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